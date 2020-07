Scuola: Assufficio, 'bando Arcuri slitta 5 giorni ma pezza è peggio del buco'

29 luglio 2020 a

Milano 29 lug. (Adnkronos) - "Leggiamo nel sito del ministero dell'Istruzione che il Bando Arcuri per la realizzazione di banchi monoposto e con rotelle e' stato rivisto. Dopo qualche secondo di entusiasmo, sperando che quanto da noi detto molto chiaramente in questi giorni avesse portato a una reale riformulazione del bando, siamo costretti a constatare che la pezza è peggio del buco. Ebbene si, con la ratifica il bando, se possibile, viene addirittura peggiorato". Lo dichiara Assufficio di FederlegnoArredo.

"Le consegne delle offerte - afferma - sono prorogate di cinque giorni, ovvero il bando anziché scadere domani 30 luglio scade il 5 agosto. La firma del contratto con l'aggiudicatario o gli aggiudicatari, slittata dal 7 al 12 agosto e i tempi di consegna dal 31 agosto all'8 settembre, con un margine massimo di ritardo nelle consegne che passa dal 7 al 12 settembre, con le relative pesanti penali. Verrebbe da dire - dice - tanto rumore per nulla: ma davvero il ministro Azzolina e il commissario Arcuri pensano che slittare di 5 giorni possa essere la soluzione? I quantitativi non sono certo diminuiti e le ore di una giornata non siamo ancora riusciti a moltiplicarle".

Ad Assufficio non resta che "prenderne atto e sottolineare come una mala gestione e il ritardo mostruoso nell'indire il bando siano i soli veri responsabili di questo pasticcio di cui però il Governo non vuole assumersi le responsabilità. Noi siamo imprenditori, lavorare e produrre è nel nostro Dna, soprattutto dopo mesi di lock down e la crisi che morde: lontano da noi fare qualsiasi polemica, ma i fatti dimostrano che questa e' davvero un missione impossibile. Nel caso il Governo in cui abbia già rapporti con fornitori esteri, a loro facciamo i nostri auguri, perché l'opera è titanica, rischiosissima e a nostro avviso impossibile".