Sicilia: nasce a Noto il 'Parco dell'Anima', un'oasi dove coltivare economia e sviluppo sostenibile (2)

(Adnkronos) - A testimonianza di questa visione, sono numerose le iniziative già intraprese da M'Ama Seeds nel segno di una stretta cooperazione tra arte e vita quotidiana, e a sostegno di un turismo culturale, come per esempio, l'intervento di Michelangelo Pistoletto che lo scorso anno ha inaugurato il celebre segno del suo Terzo Paradiso tra le spighe di uno speciale grano antico chiamato “russello”.

Mercoledì 5 agosto un'intera giornata sarà dedicata alla scoperta del Parco dell'anima con un seminario multidisciplinare che dalle ore 10,30 riunirà presso il CUMO, Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale, docenti universitari, liberi professionisti, rappresentanti delle istituzioni e della filiera produttiva, attorno al celebre tavolo-opera d'arte di Michelagelo Pistoletto, Love Difference - Mar Mediterraneo, 2003-2005 (specchio, legno, e sedute di diversi paesi del Mediterraneo. Collezione: Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella), per una mattinata di approfondimento e scambio sul tema “tradizioni secolari, colture e culture del Mediterraneo”.

La stessa sera allo Zahir Countryhouse dalle 20,30 alle 22,00 saranno gli artisti Chicco Margaroli, Silvia Giovanardi, Domenico Pellegrino, e il coreografo Jaime Urciuoli a presentare l'idea progettuale del Parco con una performance dai linguaggi multidisciplinari -moda arte e cibo- caratterizzata dalle contaminazioni fra i generi, che riunisce artisti proveniente da diversi ambiti, in dialogo con il contesto paesaggistico. A conferma della vocazione all'innovazione e alla salvaguardia dell'ambiente di M'AMA. SEEDS, tutti gli artisti sono stati scelti per avere fatto dei temi della sostenibilità ambientale il centro della propria ricerca, e insieme restituiranno, ognuno dal proprio punto di vista, uno sguardo privilegiato sul concetto chiave di sviluppo sostenibile, dal quale nascono tutte le azioni che possono essere messe in campo da istituzioni, aziende, singole persone. Sul versante del food, protagonista sarà Bonetta dell'Oglio, Chef dello Zahir Country House, ambasciatrice della sua terra nel mondo e paladina della difesa dei grani antichi siciliani e della biodiversità.