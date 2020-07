Milano: rapina in strada a Cormano, denunciato

29 luglio 2020 a

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato dai carabinieri per una rapina commessa in strada a Cormano, Comune in provincia di Milano. Vittima un cittadino bengalese di 34 anni, che è stato aggredito in via XXIV maggio e colpito al volto e derubato di portafoglio e telefono cellulare. L'aggressore è fuggito a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a identificarlo. L'uomo, 25enne senza fissa dimora e pregiudicato, è stato riconosciuto come l'aggressore e autore della rapina.