Milano: ruba in furgone di operai ai giardini Montanelli, arrestato

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 30 anni per aver rubato un cellulare a bordo di un furgone di alcuni operai all'interno dei giardini Montanelli a Milano. L'uomo, senza permesso di soggiorno e con precedenti per furto e rapina, camminava lungo via Manin, cercando di aprire le auto in sosta. Un passante lo ha notato, ha chiamato la polizia e ha iniziato a seguilo.

All'interno del parco il 30enne ha notato il furgoncino di alcuni lavoratori che era posteggiato vicino a un chiosco di bevande. Da un finestrino aperto l'uomo ha rubato un telefono cellulare e si è allontanato, ma è stato fermato dalla polizia, che lo ha arrestato.