Incentivi o vendere autonomamente la propria auto usata? La soluzione? IlValutatore.it

(Roma, 29 luglio 2020) - Scegliere di far valutare online la propria auto usata è il primo passo verso un acquisto vantaggioso.

Il lockdown ha messo in ginocchio moltissime realtà e tra le tante nemmeno quella dei concessionari auto è stata risparmiata. Per dare un nuovo impulso ad un settore letteralmente piegato dalla crisi Covid il Governo italiano, in linea con le direttive UE, ha annunciato che dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 2020 si potranno acquistare auto nuove con notevoli vantaggi fiscali. Tuttavia gli incentivi saranno destinati solo alle auto elettriche e a quelle con emissioni fino 110 g/km di CO2 e prezzo fino a 40 mila euro, ed in assenza di un usato da rottamare si riducono drasticamente.

La auto che rientrano in questi parametri sono un numero limitato, ed in assenza di una vettura usata da rottamare è bene riflettere attentamente su quali scelte effettuare se si decide di acquistare una vettura.

In questo momento la scelta migliore è innanzitutto quella di non trascurare le possibilità di realizzare il massimo valore del proprio usato e sfruttare gli altissimi sconti che Case automobilistiche e concessionari stanno proponendo per vendere le numerosissime auto ferme nei piazzali.

Ma come ottenere il massimo valore della propria auto usata?

Il prezzo che solitamente le concessionarie sono disposte ad offrire non è infatti mai corrispondente all'effettivo valore di mercato dell'auto. Se l'usato viene valutato senza l'acquisto di una vettura, il suo valore tende sempre ad essere decisamente inferiore rispetto al valore reale.

“Se il cliente desidera acquistare un'auto nuova, spesso le concessionarie tendono a non applicare o ridurre drasticamente lo sconto che possono applicare, trasferendone parte del valore sulla permuta al fine di chiudere la trattativa.

E' evidente che se andiamo a scorporare dalla permuta lo sconto che avremmo comunque ottenuto dal concessionario, ci rendiamo conto che al nostro usato viene attribuito un valore decisamente inferiore a quello di mercato”, come afferma Filippo Chiesa, Responsabile marketing de Il Valutatore.

E' quindi bene conoscere l'effettivo valore della propria auto affidandosi a professionisti del settore che da molti anni offrono un servizio online sicuro ed affidabile. E' il caso de Il Valutatore, primo e unico servizio sul mercato italiano delle auto usate, che dal 2013 permette ai suoi utenti di valutare la propria auto nel giro di pochi minuti e, nel caso, di venderla in giornata ricevendo il pagamento immediato. Lo strumento di valutazione auto online è il più semplice e realistico in assoluto poiché dispone di una banca dati dinamica e sempre aggiornata.

l calcolo del valore di un'auto usata è un'operazione spesso sottovalutata, mentre invece meriterebbe tempo ed accuratezza poiché in questo processo bisogna prestare attenzione ai molti fattori che ne determinano il valore. E' bene sapere che durante la valutazione di un'auto entrano in gioco ad esempio la stagionalità ed il luogo in cui si vive.

Confrontare questi parametri non è cosa da poco e assolutamente fuori portata per concessionarie e officine certificate che lavorano solo in territori ristretti.

La valutazione on-line è fatta di pochi passaggi, è sufficiente inserire nel configuratore

Il Valutatore è in grado di offrire un servizio completo, sinonimo di serietà e di rispetto nei confronti dell'utenza. Il vantaggio di affidarsi a I Valutatore è duplice: si può infatti ottenere una valutazione in pochi minuti e decidere di approfondirla con una perizia tecnica in una delle filiali per verificare lo stato della vettura. Sia la valutazione online che la perizia sono totalmente gratuite e senza impegno.

In questi anni sono migliaia i clienti che si sono rivolti a Il Valutatore per vendere la propria auto ricevendo immediatamente il pagamento dell'importo pattuito, evitando così le snervanti trattative tra privati, con tutti i rischi annessi, ed ottenendo in tale modo il massimo sconto dal concessionario nel caso di acquisto di una vettura nuova.

Il Valutatore è sinonimo di garanzie e sicurezza e grazie al suo approccio serio e trasparente si è guadagnato un nome di rilievo nel panorama nazionale, ampliando sempre più il suo raggio d'azione ed arrivando ad aprire sedi in diverse regioni d'Italia.

