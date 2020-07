Milano: uomo accoltellato al volto e all'addome, è grave

30 luglio 2020 a

a

a

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Un uomo di circa 35 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato ferito all'addome, con più colpi inferti probabilmente con un coltello, in via Marche a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele, comune in provincia di Milano. L'episodio, riferisce l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, è accaduto intorno alle 3.25. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Paolo. L'uomo oltre alla ferita "penetrante all'addome", presenta una "ferita lacero-contusa al volto". Sul caso indagano i carabinieri.