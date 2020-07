Strage Bologna: Mattarella, 'dolore, ricordo, verità' (2)

30 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "La mia presenza qui -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha questo significato: partecipazione al dolore che rimane per quanto avvenuto; solidarietà della Repubblica per questo dolore, dovere del ricordo della memoria, perchè non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e della gravità di quanto avvenuto e di quanto va impedito per il futuro. E ribadire l'esortazione, la sollecitazione, a sviluppare ogni impegno per la verità, con ogni elemento, documentale o non documentale, che possa contribuire a raggiungere pienamente la verità".