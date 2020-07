Strage Bologna: Mattarella, 'esigenza di giustizia e verità completa'

30 luglio 2020 a

Bologna, 30 lug. (Adnkronos) - Il ricordo della strage di Bologna "sarebbe incompleto ed inefficace se non accompagnato, come è stato fatto in questi anni costantemente dai familiari delle vittime e dall'associazione che li rappresenta, dalla richiesta di verità piena". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda le vittime della strage nella stazione di Bologna del 2 agosto del 1980.

"L'esigenza di piena verità, di giustizia, di verità completa che è stata perseguita con determinata e meritoria ostinazione dal'azione giudiziaria -ha ricordato il Capo dello Stato- dalla sollecitazione dei cittadini, dei familiari delle vittime, contro ogni tentativo di depistaggio e di occultamento. E questo richiede naturalmente che si faccia di tutto, con un impegno completo e senza alcuna riserva, perchè la verità venga raggiunta in pieno".