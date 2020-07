Giustizia: Sisto, 'ritorno in commissione separazione carriere per iter rapido'

30 luglio 2020 a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Con lealtà e fair play rispetto a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali chiediamo il ritorno nella stessa commissione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sulla separazione della carriere, fortemente sostenuta dall'Unione delle camere penali. Questo ritorno non può e non deve avere alcun intento dilatorio: l'obiettivo, all'opposto, è ricercare un accordo che riporti il testo in Aula il prima possibile". Lo ha sottolineato intervenendo in Aula alla Camera il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, relatore del provvedimento.

"La discussione in Aula -ha proseguito- ci ha consentito di far circolare sia le idee fondamentali di imparzialità e trasparenza del giudice rispetto al pm sia alcuni numeri, ossia quelli degli articoli della Costituzione che a questa proposta danno forza e consistenza. È oggi più che mai necessario ripristinare i valori costituzionali della parità fra accusa e difesa, in un contraddittorio effettivo che consenta finalmente di attribuire al 'processo' la qualifica di 'giusto processo".