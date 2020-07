Migranti: Berlusconi, 'preoccupato per reale pericolo sanitario'

30 luglio 2020 a

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Sono molto, molto preoccupato. Una seconda ondata di contagi è un rischio reale che ci porterebbe a una catastrofe sanitaria ed economica ancora più grave di quella in corso. I flussi migratori rappresentano un pericolo reale, soprattutto ai danni delle regioni del Sud, dove avvengono gli sbarchi, e dove il sistema sanitario è più debole. Una ragione in più per chiedere finalmente una politica efficace di contrasto all'immigrazione, basata su accordi con i Paesi Africani come quella che solo il nostro governo era riuscito a realizzare, azzerando davvero gli sbarchi sulle nostre coste". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a News Mediaset.