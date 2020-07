Montagna: Borghi (Pd), 'con Recovery fund interventi per aree interne'

31 luglio 2020 a

a

a

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Per l'attuazione del Programma nazionale di riforma del triennio 2021-23, in applicazione agli impegni connessi con il Recovery plan stabilito in sede europea, e per gli investimenti a esso connesso, il governo è impegnato a porre 'particolare attenzione alle aree interne e a quelle montane'. Lo ha stabilito il Parlamento, con voto congiunto sia dell'Aula del Senato che della Camera, approvando la risoluzione della maggioranza. Con questo voto, impegnativo, si apre ora la strada all'impiego a favore delle aree interne e montane nazionali di una quota parte dei 209 miliardi del Recovery fund ottenuto nel corso del negoziato in sede di Consiglio europeo la scorsa settimana". A renderlo noto Enrico Borghi, consigliere del governo per la montagna e membro della presidenza Pd a Montecitorio.

"Uno dei primi impegni che ci siamo assunti agli Stati generali della montagna di Roccaraso -aggiunge- è stato concretizzato, con buona pace di chi sostiene che facciamo solo belle parole e che poi nelle Aule parlamentari vota contro i provvedimenti a favore dei territori montani per puro spirito di fazione. Ora si apre la strada per utilizzare le importanti risorse europee a favore delle aree montane, rurali e interne nell'ambito della strategia nazionale della green community, per immaginare una specifica linea di programmazione sui fondi di coesione 2021-2026 a favore della montagna e per dare concretezza alla strategia di ammodernamento e di riequilibrio territoriale che abbiamo in animo di realizzare".