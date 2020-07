Oss. Eurobet: GP Silverstone – Hamilton vincente con piu'di 8 secondi di scarto

31 luglio 2020 a

(Roma, 31 luglio 2020) - Vettel e Leclerc sul podio per i tifosi

Le prime gare di questo mondiale hanno visto un dominio delle Mercedes e di Hamilton e questo weekend si correrà in uno dei circuiti più storici ed emozionanti: Silverstone in Gran Bretagna, dove il pilota della Mercedes correrà in casa. Sono due le principali caratteristiche del circuito, le curve molte veloci che metteranno a dura prova gli pneumatici e la estrema variabilità delle condizioni meteorologiche.

Le qualifiche di sabato giocheranno un ruolo chiave in ottica gara. Secondo l'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) sarà un testa a testa tra Hamilton e Bottas con le loro Mercedes, rispettivamente attese nella prima griglia per il 48% e 47% degli appassionati, distaccato Leclerc con un quasi simbolico 2%.

La gara che andrà in scena domenica vede Hamilton – padrone di casa – e recordman di vittorie nel circuito, tagliare primo il traguardo per l'86% dei tifosi, seguono i due ferraristi, Leclerc per il 6% quotato a 36 e Vettel per il 3%. I tifosi sono sicuri del dominio del pilota inglese che ha sempre regalato gare perfette nel circuito e con l'88% delle preferenze lo vedono vincente con addirittura 8 secondi o più di vantaggio. Agli appassionati rimane però la speranza di vedere i piloti Ferrari festeggiare sul podio, Leclerc con il 41% delle scelte e Vettel con il 39% chiuderanno la gara sul podio.

Non cambiano le percentuali sulla vittoria del mondiale piloti dove Hamilton rimane il favorito per il 46% degli scommettitori davanti a Verstappen e Leclerc che grazie a quote allettanti riescono a rosicchiare percentuali al campione in carica. La vittoria del mondiale costruttori vede invece la risalita al primo posto della Mercedes ai danni della Ferrari, i cambiamenti apportati alla monoposto italiana e le ultime performance hanno decisamente deluso i tifosi.

