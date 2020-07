ZTE e True Corporation annunciano la loro collaborazione per costruire una rete commerciale 5G in Tailandia

31 luglio 2020 a

a

a

SHENZHEN, Cina, 31 luglio 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei maggiori provider internazionali di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha da poco annunciato la collaborazione con True Corporation Public Company Limited (True) per costruire una rete commerciale 5G in Tailandia. True, operatore con licenza piena in Tailandia, con una quota di mercato del 30% nell'ambito della telefonia mobile del paese, adotterà i prodotti e servizi 5G RAN di ZTE per costruire una rete commerciale 5G in Tailandia.

ZTE fornirà a True una serie di prodotti, come le macro stazioni 5G 64TR/32TR/8TR/4TR e QCell indoor a banda singola/multipla, per costruire una rete 5G tri-band a scenario pieno e ad alta prestazione da 700MHz, 2,6GHz e 26GHz.

Con una latenza bassissima, canali ultra-multipli e banda ultra-larga, i prodotti e le tecnologie 5G di ZTE permetteranno a True di migliorare rapidamente la capacità di sistema wireless e l'esperienza utente, supportando così True nell'impiantare una rete 5G all'avanguardia nel sud-est asiatico nel 2020.

Dal 2019, ZTE ha lavorato con True in varie prove tecniche, testando congiuntamente diversi prodotti 5G, come Massive MIMO 3,5GHz 64- canali, Massive MIMO 2,6GHz 64canali e QCell 2,6GHz. In più, ZTE e True hanno verificato le tecnologie 5G leader, come il downlink 16stream MU-MIMO e lo sharing dinamico del vettore 4/5G.

Qualche informazione su ZTEZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. L'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate endtoend per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

