Scuola: Mattarella, 'riapertura obiettivo primario in clima condivisione'(2)

(Adnkronos) - "Le misure di salvaguardia sanitaria e di attrezzatura degli spazi destinabili ad attività educative e scolastiche –tenendo necessariamente conto della non uniformità nell'articolazione territoriale del nostro Paese- dovranno vedere l'Italia in condizione di raccogliere la sfida: dovrà essere fatto ogni sforzo in questa direzione -ha esortato Mattarella- da parte dei tanti protagonisti che –nelle istituzioni e nella società- hanno un ruolo da svolgere a questo riguardo. Lo esige la possibilità delle giovani generazioni di avere e di contribuire a un avvenire migliore".