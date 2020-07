Vendere di più con l'ecommerce? Con metodo e strategia è possibile!

31 luglio 2020 a

(Milano, 31 luglio 2020) - Milano, 31 luglio 2020- Lavorare sulla strategia SEO sin dalle prime fasi di progettazione di un e-Commerce può consentire di ottimizzare il Conversion Rate sino a raddoppiare il traffico al sito e le vendite.

É fondamentale non sottovalutare l'importanza della SEO dalle prime fasi di creazione o restyling di un e-commerce. Il lavoro è complesso e include molteplici attività che comprendono innanzitutto l'individuazione delle keyword ma anche l'analisi delle difficoltà che incontrano i clienti navigando nello shop.

E' quanto emerso nell'infografica presentata dalla

Fattoretto Agency specializzata in SEO per E-commerce

L'agenzia veneta è focalizzata su strategie tailor-made e strumenti specialistici, come il nuovo servizio lanciato questo mese relativo alla

Tra le indicazioni fornite dalla dashboard figurano, tra le altre cose, suggerimenti sul piano editoriale, analisi delle campagne adv in real time, posizionamenti in Google in tempo reale, analisi dei backlink aggiornata a 24h.

L'analisi di Search Intelligence, Audit Seo, Content Marketing e Digital PR sono altri servizi che la realtà veneta offre per importanti clienti italiani ed internazionali.

Progetti sartoriali cuciti attorno alle esigenze del cliente

La crescita della Fattoretto in questo 2020 è stata molto importante, con aumento del personale qualificato ed esperto, con la campagna in tv su SkyTg24 (dedicata al potenziamento degli e-commerce), con l'entrata nel mercato russo (con certificazione di Yandex Metrica da parte del team) e l'internazionalizzazione dell'azienda con nuovi ed importanti progetti avviati negli Stati Uniti, in Spagna, Francia e Germania.

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno al cliente per portare risultati concreti!”, chiosa Massimo Fattoretto, Ceo e fondatore dell'agenzia.

