Corruzione: sequestro beni e sospensione servizio a funzionario procura Termini Imerese

31 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - La procura di Termini Imerese ha disposto la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e il sequestro preventivo nei confronti di un funzionario pubblico in servizio presso la stessa procura e di un commercialista bagherese, accusati di corruzione, concorso in truffa aggravata e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia giudiziaria.

Per il direttore amministrativo, che si occupava tra l'altro delle procedure di liquidazione delle consulenze tecniche, è stata disposta la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio presso il tribunale di Termini Imerese per dodici mesi. Nei confronti di entrami i soggetti invece è stato eseguito un sequestro preventivo di denaro dai loro conti correnti per l'equivalente della somma ritenuta indebitamente percepita, al fine di garantirne un'eventuale confisca per il risarcimento del danno procurato. L'indagine rappresenta il seguito di una precedente e complessa attività investigativa che aveva già determinato, nei confronti dello stesso funzionario pubblico, una prima applicazione di misura cautelare interdittiva della sospensione del servizio, per aver falsificato dei documenti propedeutici alla liquidazione di consulenze tecniche eseguite per la Procura termitana.