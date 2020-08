01 agosto 2020 a

a

a

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato per l'autunno, temo per la coesione sociale del Paese. Il vero banco di prova per il governo sarà la riapertura della scuola, che più di tutto è il pilastro della società. Solo attraverso la scuola ridaremo speranza ai cittadini". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, in un'intervista a 'La Stampa'.