Ricerca: assunti al Cnr altri 300 ricercatori in 27 aree strategiche (2)

(Adnkronos) - "La mappatura -spiega ancora il presidente del Cnr- tiene conto sia delle attività e delle eccellenze della rete del Cnr, facendone emergere la reale articolazione scientifica e tecnologica, sia dei settori Erc, al fine di garantire un solido posizionamento internazionale dell'Ente. E rappresenta un importante elemento per favorire la valorizzazione e la crescita del personale, lo sviluppo coerente dell'ente, fungendo da guida per proposte progettuali, investimenti, assunzioni, organizzazione della rete scientifica".

"Tutto ciò -sottolinea Inguscio-risponde a un nuovo paradigma, il piano Ricerca per la ricostruzione, che nella emergenza Covid-19 intende rinnovare lo spirito con cui già nel 1945 il Cnr era stato momentaneamente trasformato da Consiglio nazionale delle ricerche in Centro di consulenza tecnica del governo per i problemi della ricostruzione. Per vincere queste grandi sfide è indispensabile mettere a sistema tutto il nostro patrimonio di conoscenza multidisciplinare".

Il capitale umano resta insomma la prima e principale risorsa del Cnr. Proprio per questo il Cda, assieme alla mappatura - cui ha aderito la quasi totalità dei ricercatori e tecnologi (circa 5.000) e inclusiva anche dei settori tecnologici, dove la maggior parte del personale è destinata al supporto alla ricerca – ha deliberato l'applicazione di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane. "Operazioni -argomenta infine Inguscio- rese possibili dall'efficienza della squadra amministrativa dedicata al settore fondamentale delle risorse. In un periodo nel quale le politiche di contrasto alla pandemia hanno certamente reso più difficoltoso il lavoro, abbiamo quindi dimostrato nel miglior modo come tanto la rete scientifica quanto l'amministrazione centrale siano dinamiche".