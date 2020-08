02 agosto 2020 a

Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Grave incidente in scooter a Milano, per un uomo di 36 anni. Nella notte di ritorno a casa verso le 4.30, in via Caterina da Forlì, zona Bande Nere, è caduto dal mezzo, fratturandosi orbita e zigomo e riportando un grave trauma cranico. E' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.