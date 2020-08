02 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, la rissa sarebbe avvenuta tra due gruppi di egiziani, che si sono sfidati, ed è finita con gli accoltellamenti per strada.

L'indagine è ancora in corso per capire il movente dell'aggressione e ricostruire la dinamica. Ai militari risulterebbe anche una quarta persona ferita, ma in modo lieve.