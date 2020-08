Teatro: 'Telemaco prigioniero', l'Odissea attualizzata ai giorni nostri (2)

03 agosto 2020 a

(Adnkronos) - “Lo spettacolo è a tratti divertente, a tratti commovente, con continui colpi di scena Salonia - ha detto Mariagrazia Minio è un attore unico, dalle tante corde artistiche, che riesce ad interpretare contemporaneamente diversi personaggi sia maschili che femminili, utilizzando diversi dialetti di tutta Italia e nello stesso tempo a cantare e ballare. Tutto questo sempre con molta eleganza e intensità. Una prova attoriale eccelsa di un'interpretazione in chiave moderna dell'Odissea. Siamo certi che questo spettacolo, visto il successo, verrà replicato in molti teatri e luoghi di cultura siciliani”.

Nello spettacolo viene ripercorso il poema epico, rivisitando e, facendo emergere appunto la figura di Telemaco che, come spesso avviene nella società contemporanea, soffre per il padre assente, ed è sbandato perché gli è mancata per tanti anni una figura paterna. Salonia è tornato a calcare il palcoscenico dopo anni come regista già affermato all'estero. Laureato infatti, alla Sorbona di Parigi, ha vissuto per diversi anni in Francia dove è conosciuto per diverse pellicole di impegno sociale e culturale, dal grande impatto emotivo.