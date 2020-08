Fase 3: da Unicredit prestito da 2 mln a Servizi Integrati con garanzia Sace

03 agosto 2020 a

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Servizi Integrati, società attiva nell'attività di gestione e manutenzione dei patrimoni immobiliari, ha definito con Unicredit un'operazione di finanziamento da 2 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. L'azienda, costituita nel 2004 con sede legale a Roma, sede amministrativa a Bitritto, in provincia di Bari, e filiali operative a Taranto e Milano, conta commesse in tutta Italia e opera nel settore del facility management e della logistica offrendo soluzioni integrate a favore di strutture pubbliche e private nel settore sanitario, scolastico, Gdo, e-commerce e automotive.

Moira Paragone, legale rappresentante di Servizi Integrati, e Francesco Solidoro, cfo della società, spiegano che "in questa operazione ha giocato un ruolo fondamentale la partnership con Unicredit profonda conoscitrice della filiera produttiva. Grazie al di finanziamento l'azienda è in grado di affrontare nuove sfide sul mercato”.

Con l'operazione, sottolinea Annalisa Areni, regional manager Sud di Unicredit, "proseguiamo nel nostro percorso di affiancamento delle imprese sul territorio pugliese, in un periodo tuttora molto delicato nel processo di ripartenza dopo l'emergenza sanitaria globale. Ancora una volta confermiamo la nostra piena operatività su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, supportando nello specifico una dinamica realtà della regione, attiva in tutta Italia nel settore del facility management, in fase di crescita grazie anche all'acquisizione di contratti con rilevanti controparti private e pubbliche operanti nel Paese”.