Migranti: sindaca Porto Empedocle incontra Prefetta, 'nave quarantena non risolutiva'

03 agosto 2020 a

a

a

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) Ida Carmina incontrerà oggi pomeriggio la Prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa per affrontare l'emergenza migranti nella tensostruttura. Tra la notte scorsa e l'alba di oggi sono scappati altri decine di migranti molte dei quali ancora non rintracciati. La sindaca chiede di svuotare al più presto la tensostruttura. E si dice convinta che "se continuano questi flussi migratori anche la nave quarantena che è arrivata stamattina non sarà risolutiva".