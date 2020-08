Ponte Genova: Mattarella, 'nuova struttura ricorderà tragedia'

03 agosto 2020 a

Genova, 3 lug. (Adnkronos) - "Questo ponte non una chiusura di quanto avvenuto ma è la conseguenza di quanto avvenuto e un modo anche di ricordare la tragedia: chiunque vedrà il ponte a Genova e anche molti di quelli non genovesi che passeranno avranno sempre bene in mente che quel ponte è lì perchè ce ne è un altro che è crollato, con le vite che ha troncato. Questa è una cosa che non va dimenticata, certamente la ricorda la Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo ponte.