Migranti: S.Savino (Fi), 'in Friuli situazione insopportabile'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Cosa deve succedere ancora prima che il ministro Lamorgese e tutto il governo capiscano che questa situazione per il Friuli Venezia Giulia non è più sopportabile?” Lo chiede Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, commentando la rivolta dei migranti presso l'ex caserma Cavarzerani di Udine.

“Mentre decine di migranti continuano ad arrivare tutti i giorni tramite la rotta balcanica, quelli ospitati nella Cavarzerani, in quarantena per la positività di alcuni di loro, appiccano il fuoco a materassi e suppellettili -spiega l'esponente azzurra- e impediscono l'accesso ai Vigili del Fuoco sbarrando l'ingresso. L'esecutivo deve accelerare i ricollocamenti in altre regioni e mandare l'esercito a presidiare il confine, non c'è più tempo da perdere”.