Metti il turbo al tuo e-commerce con ITTweb, la software house per progetti tailor-made

(Milano, 4 agosto 2020) - Milano, 4 Agosto 2020. Il modo migliore per dare una marcia in più al business online? Un e-commerce mobile friendly, con ricerca interna evoluta e costantemente online, anche in situazioni di traffico elevato. La soluzione è Magesquared, l'ecosistema evoluto per e-commerce di ITTweb, la software house e

Magesquared, l'ecosistema scalabile basato su Magento per prestazioni mai viste prima

La storia di Magesquared è legata ad una scommessa, quella fatta dai due sistemisti e fondatori dell'azienda nel 2008, quando hanno puntato tutto su la nota piattaforma di e-commerce Magento e VTECRM. Ha così inizio il cammino professionale che ha portato allo sviluppo dell'ecosistema che garantisce prestazioni mai viste prima. Velocità, integrazione e massima scalabilità modulare.

Basato sulla piattaforma

Ogni progetto di e-commerce sviluppato con Magesquared è mobile first e prevede una totale

Inoltre il cliente è supportato in ogni fase del progetto, dalle prime analisi fino alle attività di marketing. Tutto per aiutarlo ad ottenere i migliori risultati nel più breve tempo possibile.

Tra i servizi a sua disposizione ci sono anche soluzioni CRM, GDPR e BPM, e-mail marketing e funzionalità IoT tramite

Con la software house Magento ITTweb le migliori tecnologie al servizio del tuo progetto

Non solo Magesquared, anche cVetta e AccelaSearch sono frutto del costante impegno verso l'innovazione di ITTweb. Il primo è un motore di ricerca evoluto noto a livello europeo che dispone di funzionalità esclusive, come gestione dei sinonimi, tolleranza agli errori e stop words. Presente anche la funzione “forse cercavi”.

AccelaSearch invece è un search engine per e-commerce con analitiche avanzate e layer intuitivo. Perché sceglierlo? Ottimizza la user experience e incrementa in modo esponenziale il tasso di conversione. Dello stack tecnologico impiegato da ITTweb fanno parte anche Vue Storefront e Pimcore.

Non solo innovazione. ITTweb è anche sinonimo di formazione continua. Il team vanta certificazioni prestigiose tra cui Magento 2 Certified Associate Developer, Vue Storefront Partner e Vtenext Master Partner.

