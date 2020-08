Imprese: Confcommercio Milano, 60% aperte ad agosto per almeno 3 settimane (2)

04 agosto 2020 a

(Adnkronos) - E ancora nel dettaglio. Servizi alla persona e alle imprese: dal 79% di questi giorni si scende al 39% di aperture dall'8 al 14 agosto e si mantiene (media del 33% di attività aperte) una buona copertura dal 15 al 21 agosto. Risalita al 65% dal 22 al 28 agosto e ulteriore incremento dal 29 agosto al 4 settembre: 81% di attività aperte. Media d'apertura: 3,1 settimane. Turismo: 31% di aperture nella parte centrale d'agosto e ritorno a poco più del 50% di aperture alla fine del mese/primi di settembre. Media d'apertura: 2,3 settimane. Artigiani: picchi di apertura in questa prima settimana (67%) e dal 29 agosto al 4 settembre (62%). 24% di apertura dall'8 al 14 agosto e 10% dal 15 al 21 agosto. 52% di apertura dal 22 al 28 agosto. Media d'apertura: 2,5 settimane. Professioni: il 68% è al lavoro in questa prima settimana d'agosto; il 32% dall'8 al 14 agosto; l'11 % fino al 21 agosto; il 29% dal 22 al 28 agosto e il 46% dal 29 agosto al 4 settembre. Media d'apertura: 2,2 settimane.

In questa prima settimana le attività aperte in centro e periferia di Milano sostanzialmente si equivalgono: 77% di aperture nel centro città e 79% nei quartieri semicentrali e periferici. Ma, a partire dall'8 agosto, secondo le risposte giunte all'indagine, la periferia prende il sopravvento sul centro fortemente penalizzato dall'assenza di turisti stranieri: dall'8 al 14 agosto 44% di attività aperte contro il 32% del centro cittadino; dal 15 al 21 agosto il 31% contro il 20% delle aperture in centro; il 65% contro il 58% dal 22 al 28 agosto. Parziale riequilibrio dal 29 agosto al 4 settembre: il 76% di attività aperte in periferia, il 72% in centro. Media d'apertura: periferia 3,1 settimane, centro città 2,6 settimane.

Durante tutto agosto sono aperti i 96 mercati all'aperto cittadini con una presenza media del 45% degli ambulanti. Con l'esclusione di Zara e Morsenchio (viale Ungheria) aperti i mercati comunali coperti con una presenza media del 40% degli operatori. "Nonostante la crisi e il calo dei turisti, la città rimane aperta in agosto - dichiara Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano -. Dall'indagine emerge un'inversione di tendenza, rispetto agli anni passati, dovuta all'emergenza Covid: più imprese aperte in periferia rispetto al centro storico. A tre mesi dalla fine del lockdown il sistema imprenditoriale è ancora in grave difficoltà. Proprio per questo è importante proseguire con il sostegno alle imprese attraverso più liquidità, meno burocrazia e meno tasse".