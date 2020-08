Siderurgia: per Arvedi nel 2019 utile scende a 56,7 mln, produzione +1,5%

04 agosto 2020 a

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Nonostante "l'anno difficile per i mercati globali e per la siderurgia europea che ha condizionato i margini dell'attività", Arvedi chiude l'esercizio 2019 con un utile di 56,7 milioni dai 164,6 milioni nel 2018. Il valore della produzione aumenta a a 4,3 mln di tonnellate prodotte e vendute (+1,5%), e i ricavi si attestano a 2,76 mld, "nonostante la concorrenza soprattutto da parte di Turchia e Russia che agendo in un contesto socioeconomico e politico ben diverso da quello europeo continuano ad esercitare un'azione di dumping con effetti devastanti sulla redditività dell'industria europea".

Il Margine Operativo Lordo a livello di Gruppo si attesta a circa 300 milioni pari all'11% sui ricavi.Migliora l'indebitamento finanziario netto consolidato che al 31 dicembre ammonta a 540,1 milioni con una diminuzione di oltre 40 milioni rispetto al precedente esercizio.

Il gruppo si è focalizzato su "progetti mirati ad incrementare la capacità produttiva degli impianti, a interventi di innovazione tecnologica volti ad assicurare elevati standard qualitativi dei prodotti, massimi livelli di sicurezza per chi vi lavora ed una produzione circolare e ambientalmente sostenibile, come testimoniato dall'ottenimento della prestigiosa certificazione Emas per Acciaieria Arvedi". Nel periodo 2007-2019, Arvedi ha investito complessivamente 2,04 miliardi per ammodernare e rilanciare le società del gruppo.