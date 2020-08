Coronavirus, in Lombardia un morto e 44 nuovi casi

04 agosto 2020 a

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 nuovi casi di persone positive al coronavirus, di cui 14 ‘debolmente positivi' e 4 emersi a seguito di test sierologici. È quanto riportano i dati ufficiali diffusi oggi dalla Regione. Da ieri si è verificato inoltre un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in Lombardia a 16.819.

Diminuiscono le persone positive al coronavirus ricoverate non in terapia intensiva negli ospedali della Lombardia: a oggi, secondo i dati ufficiali della Regione, sono 160, 2 in meno rispetto a ieri, 3 agosto. Restano stabili invece i letti occupati nelle terapie intensive, 9 in tutta la Regione.

Continuano ad aumentare inoltre i guariti e dimessi (+86), che salgono complessivamente a 73.810, di cui nello specifico 72.348 guariti e 1.462 dimessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 5.696, 1.326.123 in totale dall'inizio dell'emergenza.

Nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nelle province di Lecco e Pavia, secondo i dati ufficiali diffusi oggi dalla Regione. È invece Milano la provincia con il numero più alto di nuovi contagi: sono 19 da ieri, 3 agosto, di cui 16 a Milano città. Seguono Mantova, con 7 nuovi casi, e Bergamo, con 5. A Brescia registrati 2 nuovi contagiati, a Como 3, a Cremona uno, a Lodi 2, nella provincia di Monza e Brianza uno, a Sondrio uno e a Varese uno.