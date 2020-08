Fase 3: Mattarella, 'fondi Ue non sono passaggio diligenza a cui attingere'

04 agosto 2020 a

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "L'Unione europea ha dato prova di lungimiranza e tempestività nel mettere a punto strumenti volti a favorire la ripresa e la crescita economica del Continente" di fronte alla crisi per l'emergenza coronavirus. Ora "il piano per l'Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un'occasione di storico rilancio del sistema Italia, con modalità di coinvolgimento e di collaborazione compatibili con la pressante urgenza di definizione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro al Quirinale con i presidenti delle Regioni, nel 50/mo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario.

"E' un appuntamento da non perdere -ha insistito il Capo dello Stato- per incidere sui nodi strutturali, con riforme ed investimenti commisurati, tutela dei bisogni, rilancio dell'economia, valorizzazione dei territori, con il recupero di ritardi decennali Sono priorità nazionali da definire a cui devono concorrere tutte le energie del Paese: istituzionali, di ogni livello di governo e sociali. La Repubblica, forte del suo assetto consolidato e delle sue capacità, saprà far fronte anche a questa sfida".