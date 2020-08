Palermo: Evola (Sc), 'Ztl? Frattura maggioranza difficile da sanare'

04 agosto 2020 a

a

a

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - - "La misura è colma. La posizione presa da Italia Viva e l'intervento in Aula sanciscono una frattura difficilmente sanabile all'interno della maggioranza. E inaccettabile la personalizzazione dello scontro politico. I temi legati alla mobilità rientrano nel programma elettorale di questa amministrazione, intorno al quale si sono raccolte forze eterogenee". Così la capogruppo di Sinistra Comune al consiglio comunale di Palermo commenta il via libera di Sala delle Lapidi alla mozione, presentata dalle opposizioni, per fermate il riavvio della ztl.

"Vorrei ricordare che l'atto che ha reintrodotto la Ztl oggi è la scelta unanime di una giunta: bisogna trarre le conseguenze politiche del fatto che una forza non riconosce il ruolo del suo assessore - aggiunge - Chiederemo al sindaco di ripensare alla composizione della giunta se questa non è rappresentativa delle forze politiche. E'altrettanto inaccettabile la polemica sterile che continua a mettere in corrispondenza l'aumento o la stabilità degli affari per i negozianti con la circolazione delle macchine. Appartiene ad una visione vecchia e stantia che noi fermamente rifiutiamo".