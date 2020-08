Milano: De Corato, 'bene polizia a Quarto Oggiaro, estendere controlli a tutta città'

04 agosto 2020 a

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - "Voglio esprimere un sincero apprezzamento al lavoro delle forze dell'ordine come sempre molto prezioso". Così l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia Riccardo De Corato in merito ai controlli effettuati a Milano in alcune zone del centro oltre che a Quarto Oggiaro. "Segnalo tuttavia - aggiunge - che tali controlli devono essere estesi a tutta la città di Milano e per fare questo è indispensabile che il ministro degli Interni Luciana Lamorgese provveda a mandare altri agenti di Polizia o Carabinieri come ha fatto con Roma nel novembre 2019".

Le verifiche sono state fatte al parco Sempione, in piazza Mercanti, alle colonne di San Lorenzo e in piazza Santo Stefano. Indagate due persone, tra cui un cittadino di origine romena, per la violazione della misura di prevenzione del Divieto di accesso urbano; due cittadini sono stati segnalati per l'inottemperanza al divieto di dimora nel Comune di Milano. Contestualmente i poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno effettuato dei controlli in via Palizzi e nelle aree verdi della zona, come parco Testori e parco Verga. All'interno del parco di Villa Schleiber è stato indagato uno straniero perché non in regola sul territorio nazionale.