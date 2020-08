SNAI – Europa League: Inter avanti con il GetafeRoma, cammino in salita contro l'ex Monchi

04 agosto 2020 a

(Milano, 4 agosto 2020) - Le due italiane a caccia della Final Eight: nerazzurri nettamente favoriti, a 1,65. Per gli analisti sono anche i più probabili candidati al titolo, dopo lo United. Sfida difficile per i giallorossi, alle prese con un Siviglia in grande condizione e primatista di successi nella competizione: «2» di Fonseca è a 3,25. Zaniolo-gol vale 5 volte la scommessa.

Milano, 04 agosto 2020 – Inter e Roma riprendono il cammino europeo, in cerca di un posto nella Final Eight di Europa League. Per centrare l'obiettivo dovranno superare il doppio scoglio spagnolo rappresentato da Getafe e Siviglia. Missione complessivamente alla portata, a giudizio degli analisti SNAI, specie per quanto riguarda i nerazzurri. La vittoria dell'Inter, impegnata domani sera in un turno secco al Veltins-Arena di Gelsenkirchen, è a bassa quota, 1,65. Del resto, la squadra di Conte è anche la seconda favorita per il successo finale (a 6,00) dopo il Manchester United (a 3,00). In più il Getafe, ottimo prima del lockdown, dopo la pausa ha vinto una sola partita in Liga, pareggiandone cinque e perdendone altre cinque. Una caduta che ha portato la squadra di Bordalàs dal giro europeo all'ottavo posto. Non stupisce quindi il «2» spagnolo piazzato a 5,25. Piuttosto alto anche il pareggio al 90', a 3,75. Quanto ai protagonisti in campo, l'Inter cala il suo trio di possibili bomber: il gol di Lukaku è il più probabile, a 2,25, seguono Lautaro Martinez a 2,75 e un Sanchez in grande forma, a 3,00. Il Getafe risponde con Arnaiz Mata (11 gol in Liga) a 4,00.

Siviglia a 2,20 - Più difficile il cammino della Roma, in campo a Duisburg giovedì sera. C'è da incontrare il Siviglia, che ha appena conquistato un posto nella Champions del prossimo anno, insieme a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. In Europa League il Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi ha costruito gran parte della sua gloria, tanto da rappresentare la squadra più vincente (cinque titoli, compresi i due conquistati quando la competizione si chiamava Coppa Uefa). Il pronostico in effetti pende verso il segno «1» spagnolo, dato a 2,20. Le differenze tuttavia non sono ampie: il successo della Roma vale 3,25, il pareggio al 90' si gioca a 3,35. Stretta anche la forbice Under/Over, rispettivamente a 1,75 e 1,95, stessa prudenza degli analisti nella scelta tra Goal (1,73) e No Goal (2,00). La difficoltà del turno tiene alta la quota del trionfo finale della Roma, dato a 15. Più probabile la sesta affermazione del Siviglia, a 8,50. Gli spagnoli non hanno bomber di grandissimo rilievo, basti pensare che l'uomo più prolifico il Liga è stato un trequartista come l'ex genoano e milanista Ocampos, con 14 centri. Gli analisti puntano però su un gol del giovane marocchino En-Nesyri, a 3,00, seguito proprio da Ocampos a 3,25. Per la Roma, fari su Dzeko, a 3,50, mentre una prodezza di Zaniolo, in grande crescita di condizione, vale 5 volte la scommessa.

