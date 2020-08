L.elettorale: Rotondi, verso 'porcellino' senza collegi uninominali'

07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Sulla legge elettorale si profila un'intesa di maggioranza su proporzionale con sbarramento al 3 per cento, per far contenti i piccoli. Magari ci scapperà pure un premio di maggioranza, come chiede Forza Italia e la corrente maggioritaria del Pd. Sarà un 'porcellino', insomma, con un premio piccolo che non disturbi l'Alta Corte che bocciò il 'porcellum'. L'unica certezza a questo punto è l'addio ai collegi uninominali''. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.