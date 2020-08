L.elettorale: Gelmini, 'non è questione privata della maggioranza'

07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "Forza Italia è per il maggioritario, in maniera netta, senza se e senza ma. Noi vogliamo che la sera delle elezioni si sappia chi vince, e vogliamo garantire la governabilità. La maggioranza vuole fare della legge elettorale un fatto proprio, e questa è la cosa che ci preoccupa di più". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Abbiamo già visto modificare per decreto la legge elettorale della Regione Puglia -ha aggiunto- e abbiamo letto in questi giorni dichiarazioni di esponenti importanti dei partiti che sostengono il Conte bis che trattano l'argomento come se fosse privato, come se le regole non andassero scritte tutti insieme in Parlamento. Questo, lo ribadisco, ci preoccupa. Diamoci un metodo corretto e poi ragioniamo sul merito, fermo restando che oggi l'Italia ha problemi più grandi della legge elettorale, oggi l'emergenza è economica e sociale”.