Roma, 7 ago. (Adnkronos) - I senatori Luigi Zanda e Valeria Fedeli stanno partecipando, in rappresentanza del Pd Senato, alla cerimonia funebre per Sergio Zavoli per testimoniare, si legge in una nota, "la vicinanza, l'affetto e la profonda stima di tutte le senatrici e i senatori del Gruppo nei confronti del collega scomparso".