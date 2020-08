Fase 3: Marco Lutzu, 'pmi devono affermarsi on line con più efficacia'

07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Le piccole e medie imprese colonna portante della nostra economia, ma anche tra i comparti più colpiti in assoluto dalla pandemia, devono affermarsi online con più efficacia". A dirlo Marco Lutzu, uno dei più noti copywriter a livello europeo e direttore dell'agenzia Solutzione, autore del testo di riferimento in Italia, che ha superato la soglia delle 25mila copie vendute, per quanto riguarda il copywriting, già inserito da Microsoft tra le 5 competenze fondamentali da possedere a livello aziendale e non.

"Le aziende - sottolinea - capaci di acquisire clienti online stanno cadendo in piedi o addirittura migliorando la propria posizione, per questo sarà sempre più importante far percepire il proprio prodotto o servizio come differente da tutti gli altri. Il copywriting, in questo, può rivelarsi una risorsa straordinaria per le pmi". Testimonial ufficiale e ambasciatore del libro è Dennis Rodman, braccio destro di Micheal Jordan negli storici Chicago Bulls della Nba e tra i protagonisti più acclamati di 'The last dance', il documentario evento che ha battuto ogni record su Netflix e Espn piazzandosi sul podio come una delle serie più viste di sempre. Per Lutzu si tratta di "un idolo d'infanzia, e quindi un sogno che si realizza".

Rodman "è un personaggio di culto conosciuto per i suoi mille eccessi dentro e fuori dal campo, ma anche per essere stato un abilissimo promotore di se stesso, in grado di differenziarsi rendendosi unico e riconoscibile". “Una lezione - assicura Lutzu - che è alla base del mio libro e che mi ha spinto a scegliere l'ex stella del basket americano proprio in virtù di queste sue caratteristiche, perfettamente coerenti con il messaggio che vorrei mandare alle pmi: create, sperimentate, rendetevi inconfondibili facendo leva sulle vostre peculiarità".