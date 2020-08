Brevetti: Fiano (Pd), 'Milano dinamica e innovativa, miglior sede per Tribunale europeo'

07 agosto 2020 a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "Milano ha dimostrato di saper rappresentare l'Italia e l'Europa al meglio ed è un centro dinamico di innovazione, creatività e slancio. Sarebbe la miglior sede per ospitare il Tribunale europeo dei brevetti". Lo afferma Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, contattato dall'Adnkronos sulla lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dai massimi rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda e Alisei per chiedere che il governo candidi Milano come sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti.

"Mi associo certamente a questa richiesta perché Milano sia candidata come sede del Tribunale europeo dei brevetti", spiega il deputato milanese. Il capoluogo lombardo "ha tutte le caratteristiche per ospitare il Tribunale dei Brevetti e noi ci daremo da fare per spronare il governo" a candidare la città.