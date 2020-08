Brevetti: Scalfarotto, 'governo scelga candidata sede Tribunale, Milano meglio attrezzata'

07 agosto 2020 a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "Se l'Italia vuole provare a entrare in questa partita bisognerà prendere una decisione rapidamente. Ovviamente il governo dovrà decidere per una sola candidatura, perché se ci presentiamo con due candidature, queste finiranno con l'elidersi a vicenda. Se vogliamo avere una chance di ottenere la sede del tribunale europeo dei Brevetti l'Italia, deve decidere se partecipare e nel caso farlo con una sola candidatura". Lo afferma il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, contattato dall'Adnkronos sulla lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dai massimi rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda e Alisei per chiedere che il governo candidi Milano come sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti.

"Penso che bisognerà selezionare quella candidatura che ha più possibilità di spuntarla. Bisognerà fare una valutazione fra le due candidature che ci sono sul tavolo", Milano e Torino, "sceglierne una e partecipare". Ma "quale sarà questa candidatura dovrà deciderlo il governo nella sua collegialità".