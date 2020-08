Scuole di osteopatia Torino - Perché scegliere ASOMI

07 agosto 2020 a

(Torino, 7 agosto 2020) - Nel settore dell'osteopatia, la scuola ASOMI di Torino, si distingue da anni per la qualità dell'offerta didattica e non solo. Più in particolare, i corsi di studio erogati dalla scuola di osteopatia a Torino prevedono l'apprendimento delle diverse aree di dell'osteopatia, attraverso l'adozione di metodi d'insegnamento moderni ed efficaci. Oltre alle materie teoriche, una grande importanza è data a quelle pratiche e al tirocinio, indispensabile per supportare ogni studente verso il raggiungimento di una professionalità completa ed efficace. La Scuola di Osteopatia ASOMI accoglie gli studenti all'interno di una prestigiosa struttura, ricca di strumenti e attrezzature di ultima generazione. I corsi disponibili prevedono un numero limitato di studenti per garantire la migliore esperienza didattica e apprendimento. Qualora, quindi, si volesse intraprendere una carriera professionale di successo nell'osteopatia sarà necessario cogliere al volo questa opportunità in modo da potersi garantire una sicura iscrizione all'anno accademico.

Osteopatia: La Storia

L'osteopatia è una professione nata oltre un secolo fa negli Stati Uniti (per approfondire

Corsi di osteopatia a Torino

Questi ultimi aspetti sono ben noti alla Scuola di Osteopatia ASOMI di Torino, che si propone di offrire una formazione completa e di qualità, attenta a ogni esigenza dei propri studenti e in continuo aggiornamento. ASOMI, infatti, ha elaborato un ampio profilo formativo e condivide opportunità accademiche e di crescita professionale ai propri studenti. Oltre ai corsi di osteopatia full-time e part-time sono disponibili percorsi post-graduate, come, ad esempio, il corso di specializzazione in osteopatia dello sport, in cui i docenti sono selezionati tra i migliori osteopati professionisti dello sport e che lavorano nel campionato di serie A, la Premier League inglese, nel Tennis di ATP e nelle migliori squadre nazionali. Grazie al costante ed efficace lavoro, la Scuola di Osteopatia ASOMI è leader per ciò che riguarda l'osteopatia dello sport.

In aggiunta allo studio delle discipline di base e quelle osteopatiche caratterizzanti, l'osteopatia dello sport implica l'apprendimento di conoscenze molto specifiche e imprescindibili. Del resto gli sportivi sottopongono il proprio fisico a sollecitazioni e stress intensi rispetto a chi svolge una vita sedentaria. Ecco che la figura dell'osteopata può integrarsi in maniera concreta in questo contesto, riuscendo a conferire un vero supporto all'atleta.

Ogni studente in osteopatia, durante il proprio percorso formativo sarà chiamato a studiare un ampia gamma di materie come anatomia, biomeccanica, fisiologia etc. Apprenderà, inoltre, le regole della deontologia professionale e quelle relative alla comunicazione, per gestire in modo adeguato i rapporti con gli altri professionisti e collaboratori e le relazioni con i propri assistiti. Particolarmente importante, ai fini di una preparazione completa, è anche il tirocinio che permetterà di mettere concretamente in pratica le nozioni apprese in aula, nonché a prendere familiarità con gli aspetti organizzativi che interessano il luogo di lavoro. In molti casi il valore del tirocinio viene sottovalutato. Si tratta di un grande errore, perché il tirocinio è un aspetto di grande centralità e rilevanza nella formazione di un futuro osteopata. Il tirocinio lo preparerà gradualmente a diventare un professionista competente, attento alla sicurezza e prevenzione come capace di gestire in maniera efficace i propri assistiti.

Perché scegliere ASOMI

Diventare osteopata è un obiettivo che sta interessando un numero crescente di persone, questo anche grazie ai numerosi sbocchi lavorativi che la professione offre e il forte connubio con lo sport e altri interessanti ambiti come quello pediatrico e animale. Oggi sul nostro territorio nazionale è possibile spaziare fra un'offerta formativa molto vasta, ma è pur vero che per poter diventare osteopati competenti ed efficaci occorre affrontare un percorso di qualità e che preveda anche un corpo docenti di elevato profilo professionale e accademico. Fondamentale, dunque, è orientare la scelta verso una scuola in grado di offrire percorsi full-time oppure part-time che rispettino elevati standard adottati a livello internazionale.

A questo riguardo la scuola di osteopatia ASOMI di Torino mette a disposizione dei propri studenti tutti gli strumenti utili e necessari per conseguire una preparazione completa, anche per ciò che riguarda i percorsi di specializzazione come quello di osteopatia dello sport. Scegliere di frequentare i percorsi erogati da ASOMI vuol dire poter contare su metodi di insegnamento efficaci, capaci di rendere l'apprendimento un'esperienza attiva e produttiva.

ASOMI, infatti, si avvale solo di docenti accuratamente selezionati e che hanno raggiunto un alto livello di competenza professionale, come quella specifica relativa all'insegnamento. Le lezioni sono tenute da docenti e ricercatori universitari, osteopati professionisti, medici specialisti e altri professionisti sanitari con una forte motivazione e passione per l'insegnamento. Ogni studente sarà anche agevolato dalla presenza di tutor e assistenti, sempre disponibili nell'offrire la loro preparazione e il necessario supporto durante tutte le fasi del percorso di apprendimento. In questo modo lo studente non verrà lasciato da solo, ma sarà affiancato da professionisti qualificati per affrontare al meglio le varie attività didattiche e per approfondire specifici aspetti, avendo sempre a disposizione un supporto per ogni propria esigenza.

Scuola di osteopatia Asomi di Torino

Un altro aspetto concretamente rilevante che rende la Scuola di Osteopatia ASOMI una delle scelte più efficaci per diventare un professionista di successo è proprio il luogo in cui si tengono le lezioni, ovvero il prestigioso PalaAlpitour di Torino, prima noto come PalaIsozaki. É proprio qui che sorge il centro ATC, ovvero l'ASOMI Training Centre, ogni anno punto di riferimento per gli studenti alla ricerca della massima qualità. L'area del Campus, che si estende per migliaia metri quadri, offre una struttura all'avanguardia dotata di ogni servizio per i propri studenti.

Il campus non è una semplice scuola, ma un vero e proprio centro dove, oltre alle numerose aule per la didattica pratica e teorica, è presente una biblioteca per ampliare le conoscenze acquisite e svolgere ricerche. Ma oltre alle aree specificatamente legate alla formazione, sono state strutturate una Student-House e l'area relax in cui lo studente potrà trascorrere alcune pause, come il proprio tempo libero favorendo le attività di integrazione e sviluppo, garantendo una confortevole permanenza.

La Scuola di Osteopatia ASOMI ha sviluppato un grande lavoro nel mondo dello sport con decine di collaborazioni attive con squadre sportive di ogni livello e partecipando con il proprio osteo-team a numerosissimi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale. Per mettere nelle migliori condizioni di fare sport e promuovere il benessere degli studenti, è attiva una palestra all'interno della struttura. La palestra prevede l'accesso gratuito degli studenti ed è dotata di attrezzature moderne e funzionali.

Tra le numerose facilities a disposizione, si segnala che le aule studio sono tutte dotate di connessione wi-fi ad alta velocità, oltre che di dispositivi tecnologici interattivi per una formazione moderna e dinamica. I corsi teorici e pratici vengono svolti utilizzando attrezzature tecnologicamente all'avanguardia.

La sinergia di un team motivato e focalizzato, un corpo docenti di elevata competenza e preparazione unitamente a una struttura all'avanguardia, dotata di ogni servizio per lo studente, rendono la Scuola di Osteopatia ASOMI di Torino, un luogo adatto ed efficace per condurre un percorso formativo con la migliore esperienza di apprendimento e l'ottenimento di risultati concreti alla base della capacità di ogni professionista di successo.

ASOMI e la formazione per ogni esigenza

L'offerta formativa della scuola di osteopatia ASOMI prevede diversi corsi strutturati con lo scopo di formare osteopati professionisti competenti e aggiornati. É importante segnalare che i corsi organizzati dalla scuola ASOMI pongono grande attenzione all'esperienza formativa dello studente che non è mai lasciato da solo durante il percorso e può contare su un elevato livello di interazione con docenti, tutor e direzione didattica.

L'offerta formativa di ASOMI presenta una vasta gamma di opportunità. Lo studente, infatti, potrà intraprendere percorsi full-time e part-time in base al proprio pregresso accademico, ma anche sarà anche possibile intraprendere percorsi post-graduate per osteopati professionisti che hanno l'obiettivo di specializzarsi nelle diverse discipline come l'osteopatia dello sport, quella pediatrica, o quella animale.

L'accesso ai corsi non prevede un test di ammissione, ma la partecipazione è vincolata a un numero limitato di posti disponibili, allo scopo di garantire un apprendimento di alta qualità e per fare in modo che ogni partecipante possa ottenere tutta la necessaria attenzione da parte del corpo docenti e dei tutor. Si precisa che per poter frequentare il corso full-time presso la scuola di osteopatia ASOMI a Torino occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Corso ASOMI Full-Time

Il corso di osteopatia full-time presso la scuola di osteopatia ASOMI prevede una durata di cinque anni e una programmazione delle lezioni durante la settimana. È previsto che lo studente frequenti attivamente e costantemente le lezioni. Il corso di osteopatia full-time è basato, infatti, su un programma di studio molto completo che parte delle scienze di base, per poi arrivare alle materie osteopatiche caratterizzanti e il tirocinio formativo. Sono previste diverse sessioni di esame durante l'anno accademico, in cui prendono luogo gli appelli di esame. È importante sottolineare che gli studenti hanno a disposizione un programma di attività e tutoraggio per supportare la preparazione degli esami.

Corso ASOMI Part-Time

È possibile accedere al corso di osteopatia part-time accesso se in possesso di pregresso titolo di laurea in specifiche discipline. La durata del percorso di formazione è di 5 anni e i seminari si svolgono con cadenza periodica durante l'anno accademico. La strutturazione del programma didattico prevede che siano affrontate materie che spaziano a partire da anatomia, la fisiologia e la biomeccanica, fino a quelle maggiormente caratterizzanti in ambito osteopatico. Durante i 5 anni di studio, sarà svolto anche il tirocinio osteopatico, che è un aspetto essenziale per lo sviluppo di un professionista efficace e competente.

Corsi di Specializzazione ASOMI

I corsi post-graduate volti alla specializzazione e approfondimento delle diverse componenti dell'osteopatia sono un aspetto molto importante presso la Scuola di Osteopatia ASOMI. Una di quelle di maggiore rilievo e che vede la partecipazioni di osteopati professioni di grande livello è la Scuola di Specializzazione di Osteopatia dello sport. Questo percorso, tenuto presso la scuola ASOMI, si propone di implementare le competenze tecniche dei professionisti, mettendoli nelle condizioni di poter padroneggiare con sicurezza ed efficacia il lavoro da effettuarsi con gli atleti e sportivi di ogni livello agonistico. Un aspetto molto importante, oltre l'alto livello di preparazione tecnica specifica, è quello relativo alla acquisizione delle skills e conoscenze necessarie per sviluppare sinergie e collaborazioni con gli altri professionisti coinvolti nei team sportivi come allenatori, preparatori, fisioterapisti, podologi e nutrizionisti.

Il corso viene tenuto da docenti di alto profilo professionale che lavorano con squadre nazionali, team di élite e top player in tutto il mondo. Uno tra i docenti di maggiore rilievo è il dr. Carl Todd, uno degli osteopati dello sport maggiormente conosciuti a livello internazionale, oltre che fondatore di una serie di cliniche nel regno unito. Il dr. Carl Todd lavora da molti anni con la nazionale di calcio inglese e con la squadra di Premier League del Chelsea Football Club. L'esperto osteopata segue tra i migliori top-player del campionato inglese ed è stato l'osteopata anche di calciatori del calibro di David Beckham, Adam Johansson e Frank Lampard.

ASOMI Conversion Programme

La disciplina osteopatica è sempre in evoluzione sotto il profilo tecnico, scientifico e accademico. Per questo motivo la scuola di Osteopatia ASOMI è costantemente impegnata nella produzione di nuove opportunità finalizzate alla crescita professionale dei propri studenti e diplomati. Il lavoro in questa direzione è costante ed inarrestabile e vi prende parte tutto il team di ASOMI.

Da sempre ASOMI abbraccia di buon grado non solo la realtà nazionale, ma anche quella internazionale, proponendosi di stringere proficue collaborazioni con importanti e autorevoli realtà universitarie. Questo ha portato all'instaurazione della partnership con il Regno Unito e, più in particolare, con l'Università di Swansea, dal quale è derivata la nascita del Conversion Programme volto all'ottenimento del titolo di Laurea in Osteopatia, Bachelor Science (hons) Osteopathy.

Il progetto permette agli studenti di convertire il diploma di Osteopatia in laurea, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo accreditato dall'Università di Swansea e che si tiene preso il Campus di Torino. Anche in questo caso gli studenti potranno beneficiare di un ambiente ideale per l'apprendimento, allestito con aule attrezzate per le esercitazioni pratiche e teoriche, biblioteca, palestra, area relax e molto altro ancora. Il Conversion Programme strutturato dalla Scuola di Osteopatia ASOMI e l'Università di Swansea richiama numerosi partecipanti dall'Italia, come dall'estero. Nella prossima stagione ASOMI sarà in grado di offrire ancora nuove opportunità accademiche internazionali ai propri studenti che potranno ottenere così ancora nuovi benefici e vantaggi per lo sviluppo della propria attività di osteopati professionisti.

Scuola di Osteopatia ASOMI a Torino: ISCRIZIONI

Frequentare i corsi di osteopatia full-time, part-time e post-graduate erogati dalla Scuola di Osteopatia ASOMI implica di procedere con una formale iscrizione, questa sarà effettuabile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli interessati dovranno pertanto affrettarsi in modo da non perdere questa importante opportunità di intraprendere il percorso accademico per diventare un osteopata professionista.

ASOMI invita tutti coloro che siano interessati a intraprendere il percorso per diventare osteopata a visitare la sede di Torino ed avere la possibilità di un colloquio personale con i responsabili della didattica. Questo permetterà di verificare di persona la qualità dei servizi e la ricca offerta didattica.

Per maggiori informazioni sulla Scuola di Osteopatia ASOMI e sui corsi disponibili è possibile consultare