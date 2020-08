07 agosto 2020 a

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Che il Cts avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 giorni e poi opta per la zona arancio estesa a tutta la Lombardia. La Regione, invece si chiama fuori: la Zona rossa non tocca a me. Ma non la chiede neanche al governo". Lo scrive su Twitter i sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.