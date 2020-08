Lipari, niente elisoccorso perché pesa 150 kg, via libera dopo proteste

07 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Un uomo di Lipari, la più grande isola dell'arcipelago delle Eolie, che con l'elisoccorso doveva essere trasferito in un ospedale a Messina, non ha ricevuto la disponibilità al trasporto, a causa del suo peso di oltre 150 chili, perché, secondo il comandante, "il velivolo non è adeguato al peso del paziente".

L'elicottero era stato richiesto dai medici del pronto soccorso. Per le gravi condizioni dell'uomo è scattata la protesta dei familiari e c'è voluto l'intervento dei carabinieri per placare gli animi. Il comandante a quel punto si è assunto la responsabilità e ha imbarcato il paziente. La questione è stata anche dibattuta in Consiglio comunale e un documento è stato inviato all'assessore regionale alla salute e al direttore generale dell'Asp per chiedere in questi casi un mezzo più adeguato.