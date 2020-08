Dl agosto: Napoli (Fi), 'solo pezze a colori'

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Pezze, qualcuna anche a colori, ma sempre e solo pezze e rammendi per un Paese il cui tessuto produttivo e sociale è logoro e sfibrato come mai nella storia della Repubblica: questo e niente altro è il risultato dall'ennesimo decreto del presidente Conte". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"I licenziamenti bloccati fino al 15 ottobre, giusto il tempo di scavallare le elezioni regionali del 20 settembre e poi fischiare il liberi tutti. Tanta assistenza, un po' per ogni categoria, ma neanche il becco di un quattrino per gli investimenti. Invece di concedere sgravi fiscali e contributivi alle aziende, così da salvare il lavoro, si è scelto di tutelare, poco e male, i lavoratori. L'orizzonte del Paese -prosegue Napoli- si fa sempre più plumbeo, la stessa cosa accade per il governo. L'Italia continua ad aspettare un abito nuovo per affrontare un nuovo inizio invece si ritrova le pezze di Conte".