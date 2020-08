Meteo: Lombardia, domani massime fino a 35 gradi, da lunedì nubi in aumento

08 agosto 2020 a

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - Un promontorio di alta pressione che da Nord Africa raggiunge la Francia, tende ad allungarsi fino alla Scandinavia favorendo anche sulla Lombardia prevalenti condizioni di tempo stabile: temperature elevate, di qualche grado superiori alla norma nei valori massimi, scarsa nuvolosità, qualche rovescio pomeridiano o serale sulle zone montane. Da lunedì e nei giorni seguenti annuvolamenti più frequenti e probabilità di pioggia in aumento, soprattutto mercoledì e giovedì per il possibile passaggio di una perturbazione a ovest delle Alpi. Lo rende noto l'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, domenica 9 agosto, fino al mattino ovunque sereno o al più poco nuvoloso; nel pomeriggio annuvolamenti sulle zone alpine e prealpine e occasionalmente sulle zone di pianura, in attenuazione in serata. Precipitazioni: assenti salvo occasionali piovaschi pomeridiani e serali sui rilievi alpini e prealpini, più probabili su Orobie e Adamello. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo tra 18 e 22 gradi, massime in lieve rialzo tra 32 e 35 gradi. Diffuso aumento del disagio da calore, fino a moderato o forte.