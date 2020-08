Milano: Comune assicura contributi a favore di progetti e attività di spettacolo (2)

08 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Il secondo avviso prevede che, entro il 15 settembre, gli enti che svolgono, in via prevalente o esclusiva, attività di spettacolo a livello professionistico possano presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni culturali in ambito teatrale, musicale, cinematografico e multidisciplinare, che si svolgono - o si sono già svolte - nella città di Milano durante l'anno 2020. Lo stanziamento di 875mila euro nel bilancio comunale è quindi destinato a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione di festival, rassegne, eventi e manifestazioni, che quest'anno, viste le limitazioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia, prevedono modalità di realizzazione inusuali e necessarie rimodulazioni nella programmazione.

I soggetti che ricevono un contributo riferito alla realizzazione di una attività continuativa nell'anno 2020 non potranno ricevere un contributo ai sensi dell'avviso per i progetti dello spettacolo riferito allo stesso anno, e viceversa.

Per entrambi gli avvisi, tuttavia, potranno validamente presentare richiesta di contributo anche i soggetti che abbiano partecipato (ovvero risultino assegnatari di contributo) nell'ambito dell'avviso pubblico 'Concessione di contributi a soggetti attivi nel campo della produzione, della divulgazione e della diffusione culturale che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19' nell'anno 2020 (Piano Cultura - Fondo Mutuo Soccorso). Per informazioni e chiarimenti: [email protected]