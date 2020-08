Milano: controlli polizia in zone Navigli e NoLo

08 agosto 2020 a

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - Controlli, ieri a Milano, in due zone molto frequentate dai giovani, Navigli e NoLo. Gli agenti del commissariato Porta Genova hanno controllato 36 persone, delle quali 7 con precedenti penali e, nel corso dei due posti di controllo effettuati con i poliziotti del reparto Prevenzione Crimine Lombardia, 17 veicoli. Ulteriori 671 veicoli sono stati controllati con il sistema Mercurio.

I poliziotti del commissariato Villa San Giovanni, invece, hanno controllato 11 auto e 69 persone in via Padova delle quali 19 sono risultate avere precedenti di polizia. Due cittadini sono stati segnalati al prefetto quali assuntori di hashish e marijuana e sono state sequestrate cinque dosi di stupefacente. La Polizia locale, che ha partecipato al servizio con le Volanti della questura e il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha elevato quattro sanzioni amministrative per un totale di 500 euro.