Aborto: Pillon, 'Speranza mette a rischio salute donne per ragioni ideologiche'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Mi riservo di leggere le linee guida per intero, anche se credo che configurino una possibilità e non un obbligo per le Regioni di somministrare la pillola RU486 in day hospital. Certo il ministro si sta prendendo una bella responsabilità mettendo a rischio la salute delle donne per ragioni ideologiche". Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon.

"Preferisco sostenere la natalità -aggiunge- con coraggiosi aiuti economici da garantire alle mamme con gravidanze impreviste o a rischio, perchè possano scegliere sempre la vita per il loro bambino. Abbiamo anche presentato un emendamento al decreto semplificazione per incentivare comuni e Asl che aprano nuove 'culle per la vita'".