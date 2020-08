Dl agosto: Martina, 'attenzione a istanze Nord o Paese più debole e diviso'

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “In questa crisi, molti di noi avvertono la preoccupazione che si divarichi ulteriormente il rapporto tra i bisogni del nord e le scelte che si compiono in ambito nazionale. Si avverte il pericolo che la destra soffi sul fuoco di questo divario, provocando ulteriori guasti. Per questo non possiamo permetterci uno scenario simile, non solo per il destino di queste terre ma per il futuro del Paese intero. Senza la forza delle imprese e dei cittadini che qui si esprimono non può esserci alcuna ripresa forte e duratura. Vorrei che si avvertisse con forza anche nel Pd e in tutta la maggioranza questo punto cruciale e che si sminasse alla radice qualsiasi sentimento antisettentrionale esattamente come serve farlo sempre per qualsiasi logica antimeridionalista. Stiamo attenti perché senza un'attenzione vera alle istanze del nord, rischiamo di trovarci di fronte un Paese ancora più debole e diviso”. Lo ha affermato Maurizio Martina, deputato del Pd, partecipando ad un'iniziativa in Lombardia.