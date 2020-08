Milano: tenta di espatriare con documento falso, un arresto in stazione

08 agosto 2020 a

a

a

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo che tentava di espatriare con un documento falso. Ieri gli agenti della Ferroviaria hanno bloccato un cittadino di origine iraniana di 26 anni durante i controlli per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina in stazione Centrale. Il giovane, su un treno diretto a Ventimiglia, ha mostrato ai poliziotti una carta di identità francese valida per l'espatrio, intestata a un cittadino francese. Il documento, pur essendo del tutto simile all'originale, presentava delle incongruenze e il 26enne, alla fine, ha fornito le sue vere generalità. Il documento è stato sequestrato.