Scuola: Lombardia, prima infanzia riprende 1/9, fascia 3-6 anni competenza statale

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - "Con l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 6 agosto, si stabilisce che le attività dei servizi educativi (0-3 anni), per la prima infanzia possano riprendere a partire dall'1 settembre, lasciando facoltà ai soggetti gestori pubblici e privati di individuare altra differente data di effettiva riapertura del servizio, in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie. La competenza sul segmento educativo 0-3 anni è delle Regioni".

Il segmento 3-6 anni "è invece di competenza statale per cui il ministero dell'istruzione ha emanato una specifica ordinanza che ha previsto la data del 14 settembre per l'inizio delle lezioni per tutte le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale dell'istruzione". E' il testo di una nota della Regione Lombardia in risposta alla richiesta di consentire un anticipo al 7 settembre dell'inizio attività delle strutture che offrono i servizi per l'infanzia.

La richiesta, firmata dagli assessori con delega all'Educazione di alcuni grandi Comuni lombardi insieme ai rappresentanti delle scuole private, è contenuta in una lettera inviata ieri al presidente della Regione Lombardia . "Più precisamente - prosegue la nota - l'ordinanza del ministro dell'Istruzione sul calendario scolastico 2020/2021 deriva da un decreto legge (articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legge 8 aprile 2020, numero 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, numero 41) che autorizza il ministro dell'Istruzione alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che sostanzialmente ne limita l'autonomia a tutte le altre determinazioni sul calendario scolastico".